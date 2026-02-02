Questa mattina il sito di La Sapienza è stato preso di mira. Gli hacker hanno bloccato l’accesso ai sistemi dell’ateneo romano, lasciando studenti e docenti senza possibilità di usare le piattaforme online. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo.

Roma, 2 febbraio 2026 – L’Università La Sapienza potrebbe essere finita nel mirino degli hacker. Da questa mattina, infatti, il sito internet dell’ateneo romano risulta irraggiungibile. Ma c’è di più: non solo il sito sarebbe stato bloccato anche il sistema informatico interno. Non si conoscono ancora i motivi del disservizio, ma non viene escluso che possa trattarsi di un attacco informatico in piena regola. In particolare gli hacker potrebbero aver compromesso o disattivato temporaneamente i server dell’università. Per verificare l’accaduto e provvedere tempestivamente è intervenuta l ’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che sta affiancando l’ateneo nelle operazioni di ripristino dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sospetto attacco hacker a La Sapienza, bloccati sito e sistemi dell’ateneo romano

Approfondimenti su La Sapienza Università

Se hai visitato questo sito, fai attenzione: potrebbe essere stato hackerato e i tuoi dati potrebbero essere a rischio di diffusione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su La Sapienza Università

Argomenti discussi: Usa, due membri del DOGE al centro di un caso di cybersicurezza; L’hacker che ha usato l’AI per clonare una voce e rubare milioni; San Valentino, occhio alle truffe Romance Scam: il raggiro con l'IA; I procuratori sudcoreani perdono 47 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati a causa di un attacco di phishing.

La Cina accusa gli Usa di attacco hacker per rubare bitcoin per 13 miliardi di dollariIl governo cinese lancia un’accusa pesantissima contro gli Stati Uniti, sostenendo che Washington avrebbe orchestrato uno degli attacchi informatici più clamorosi nella storia delle criptovalute: il ... huffingtonpost.it

Attacco hacker a myCicero, colpiti UnicoCampania e Air Campania: cosa deve fare chi ha comprato biglietti e abbonamentiL'attacco hacker subito da myCicero lo scorso marzo, l'app per comprare biglietti dei mezzi pubblici e pagare la sosta sulle strisce, colpisce anche i viaggiatori della Campania. Nel mirino ci ... fanpage.it

Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hacker: l’altra sfida dei Giochi olimpici invernali https://innovazione.tiscali.it/sicurezza/articoli/Milano-Cortina-2026-nel-mirino-degli-hacker - facebook.com facebook