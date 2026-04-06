Domani, martedì 7 aprile, Jannik Sinner affronterà il suo primo match nell’ATP 1000 di Montecarlo, che si terrà sul Court Rainier III. La partita si inserisce nel tabellone del torneo, che vede in programma diverse sfide tra i migliori tennisti del circuito. Per seguire l’evento, sono disponibili opzioni di visione in tv e streaming, con dettagli su orari e modalità di accesso. La sfida precedente del torneo è stata disputata da un altro atleta, prima dell’inizio della partita di Sinner.

Il percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla terra del Principato due anni dopo l’ultima volta, quando si arrese a Stefanos Tsitsipas nella semifinale. L’altoatesino vuole iniziare nel migliore dei modi la stagione sul rosso in un torneo che non ha mai vinto nella sua giovane ma già prolifica carriera. L’avversario, già noto da domenica, sarà il francese Ugo Humbert, abile a sconfiggere nella prima giornata il connazionale Moïse Kouame per 6-3 7-5. La rincorsa al vertice della classifica ATP riparte quindi dalla terra battuta monegasca, su cui Sinner è abituato ad allenarsi data la sua residenza a Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedente

Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl primo turno di doppio dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà protagonista anche l’azzurro Jannik Sinner, in coppia con il belga Zizou Bergs,...

Atp Miami, quando gioca oggi Jannik Sinner: l’ostacolo è l’imprevedibile Moutet | Orario e dove vederla in tv e streamingSi torna a parlare di Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che nel circuito Atp manca dal 2017.

Temi più discussi: Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Sarà Sinner-Humbert: Kouamé ko in 2 set; Sinner, quando gioca a Montecarlo? Kouame o Humbert al secondo turno: data, tabellone e dove vederlo in tv (anche in chiaro); ATP Montecarlo: sarà Humbert il primo l’avversario di Sinner.

Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell'ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla ... oasport.it

Monte Carlo Masters 2026: Sinner all’esordio contro Humbert, dove e quando vederlo in tvSinner arriva al Masters 1000 di Montecarlo dopo il Sunshine Double. Ecco come seguire in tv il suo esordio contro Ugo Humbert. style.corriere.it

ULTIM'ORA TENNIS ATP Monte-Carlo, domani #Sinner-Humbert 2° match dalle 11.00 Apre Berrettini-Bautista, alle 11.00 anche Darderi-Hurkacz #SkySport #SkyTennis x.com

Sarà Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Il Masters 1000 di Monte-Ca facebook