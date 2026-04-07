Atp Montecarlo Sinner torna numero 1 al mondo in 3 casi | le combinazioni

Jannik Sinner ha la possibilità di tornare al primo posto nel ranking Atp superando Carlos Alcaraz, grazie ai risultati ottenuti nella stagione sul cemento. La competizione tra i due tennisti si concentra su diverse combinazioni di vittorie e punti accumulati. La classifica si aggiorna in base agli esiti delle prossime sfide e alle performance nei tornei più rilevanti della stagione. La corsa alla vetta è ancora aperta e dipende dagli incontri futuri.

Jannik Sinner ha la grande occasione di tornare al primo posto del ranking Atp superando Carlos Alcaraz in classifica: tutte le combinazioni nella sfida per la vetta La stagione sul cemento ha dato i suoi frutti per Jannik Sinner. Le vittorie a Indian Wells e Miami hanno permesso di accorciare molto le distanze rispetto a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha perso punti pesanti soprattutto a Miami e ora la forbice tra i due per la vetta si è ridotta parecchio. Si parla di 190 punti, che potrebbero permettere a Sinner di riconquistare molto presto la vetta, proprio ai danni dello spagnolo. Almeno secondo la matematica, ciò potrebbe avvenire già a Montecarlo, dove Alcaraz deve confermare punti pesanti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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