Le ATP Finals continueranno a svolgersi a Torino anche nel 2027. Non è stata ancora resa pubblica un’ufficialità, ma le possibilità di spostarle a Milano nel prossimo anno sono ormai escludete a causa dei tempi stretti. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve. La manifestazione, che vede i migliori tennisti del circuito, rimarrà quindi nella città piemontese anche per le stagioni a venire.

Quella che era un’ipotesi concreta è ormai una certezza: le Atp Finals rimarranno a Torino anche nel 2027. L’ufficialità ancora non c’è: l’ultima comunicazione dell’Atp risale allo scorso novembre, quando il presidente Andrea Gaudenzi annunciò che nel 2026 l’evento si sarebbe tenuto ancora a Torino, senza sbilanciarsi sulla sede delle edizioni successive, assegnate all’Italia fino al 2030: “Partiamo da una base ottima a Torino e c'è la possibilità di rimanerci ma il nostro compito e dovere è esplorare anche altre opzioni”. Nel frattempo, dopo le iniziali frizioni dovute al Decreto Sport, che la scorsa estate ha ridisegnato la governance... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027

La Rai perde anche le Atp Finals, vince l’offertona di Mediaset: cosa prevede l’accordo sui diritti TvMediaset si è aggiudicata i diritti televisivi in chiaro delle Atp Finals con un’intesa di almeno tre anni con l’Associazione Tennisti Professionisti.

Le ATP Finals in chiaro non si vedranno più sulla Rai: i diritti TV del torneo vanno a MediasetAccordo raggiunto tra Mediaset e ATP: dal 2026 i diritti TV in chiaro delle ATP Finals lasciano la Rai.

ATP Finals, bagno di folla a Torino per il blu carpet

Temi più discussi: Jannik Sinner si porta a 50 punti da Carlos Alcaraz nella Live Race dopo il titolo a Miami; Le Atp Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027; Jannik Sinner numero 1 ATP se: può superare Carlos Alcaraz già a Montecarlo, le combinazioni · Tennis; Sinner batte Lehecka e trionfa a Miami. Errani-Paolini sconfitte.

Quando torna in campo Sinner dopo le Atp FinalsCon la fine delle Nitto Atp Finals, si è concluso il 2025 tennistico di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha infatti annunciato il forfait dalle Finals di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 ... corrieredellosport.it

Atp Finals 2025, Sinner fa le prove generali per la semifinale con De Minaur: Shelton lotta, ma si piega a JannikJannik Sinner vince anche il terzo incontro nel girone Bjorn Borg (dopo quelli con Felix Auger Aliassime e Alexander Zverev): due set a zero contro Ben Shelton, che tiene bene il campo ed è ... affaritaliani.it

I Top 10 ad aver subito un 60 60 dal 1990 Gastan GAUDIO (da Federer alle Atp Finals 2005) Tomas BERDYCH (da Goffin a Roma 2016) DANIIL #MEDVEDEV (da Berrettini) x.com

Il 35enne belga, ex numero 7 del mondo e finalista alle Nitto ATP Finals 2017, ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione 2026 - facebook.com facebook