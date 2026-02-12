Ai Giochi Olimpici anche il super-mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco di Modena VIDEO

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, anche i Vigili del Fuoco di Modena hanno portato in scena un mezzo speciale. Si tratta di un super-mezzo anfibio, che si è mostrato utile e affidabile in diverse situazioni di emergenza. La presenza di questa macchina dimostra come il soccorso modenese abbia preparato un’arma in più per garantire la sicurezza durante l’evento olimpico.

Il Comando provinciale invia in Valtellina un veicolo speciale per i Giochi Invernali. Ruote giganti per affrontare pendenze estreme e raggiungere le zone più impervie C'è anche un pezzo di eccellenza del soccorso modenese nel dispositivo di sicurezza messo in campo per le Olimpiadi Invernali 2026. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena ha inviato a Livigno, una delle sedi chiave dei Giochi, un nuovo mezzo anfibio dalle caratteristiche uniche, pronto a fronteggiare qualsiasi emergenza sulla neve o in scenari alluvionali. Si tratta di un veicolo fuoristrada ad altissima mobilità, progettato specificamente per operare in contesti estremi dove i mezzi convenzionali sarebbero costretti a fermarsi.

