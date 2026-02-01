Atletica il grande ritorno di Desalu | record personale dopo 4 anni

Fausto Desalu torna in pista e sorprende tutti. Dopo quattro anni, il velocista italiano torna a migliorare il suo record personale sui 60 metri. L’atleta dimostra di non aver perso il ritmo e di essere pronto a riprendersi il suo spazio nell’atletica. La sua prestazione di inizio stagione fa sperare in una buona annata.

Fausto Desalu ha iniziato la stagione con un’ottima prova sui 60 metri: ha migliorato il suo primato personale dopo anni I campioni non mollano, anzi tornano più forti di prima. È un po’ la storia di Fausto Desalu, campione olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100, che ha iniziato al meglio la nuova stagione, o meglio con premesse piuttosto positive. Quest’anno ha deciso di cambiare strategie e ha scelto di riprendere il filo con le competizioni al coperto dopo un po’ di assenza. I risultati sono davvero incoraggianti: oggi era in gara al PalaCasali di Ancona, dove si disputeranno tra poco meno di un mese i Campionati Italiani Indoor.🔗 Leggi su Sportface.it

Fausto Desalu torna in pista al coperto e sorprende tutti con un ottimo esordio stagionale.

