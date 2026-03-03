Il grande tennis sbarca a Monza | il programma e le novità dell' Atkinsons Monza Open 2026

A Monza si prepara un evento di grande rilievo nel mondo del tennis: l’Atkinsons Monza Open 2026. La manifestazione si terrà nel parco e nella villa della città, attirando appassionati da diverse parti. La competizione coinvolge diversi giocatori e presenta alcune novità nel programma. L’appuntamento si inserisce nel calendario sportivo internazionale, portando il grande tennis in una cornice unica.

Presentata la grande manifestazione sportiva che verrà trasmessa anche in diretta tv: partite, incontri e poi il grande Fan Village Monza al centro del mondo sportivo, non solo per l’automobilismo (e il suo Tempio della Velocità), ma anche per il tennis (e la sua suggestiva cornice del Parco e della Villa). Perché di Monza, della sua Villa, del suo Parco e del suo torneo ATP Challenger del Villa Reale Tennis se ne parla anche all’estero. Nell’arco di dodici mesi gli organizzatori sono riusciti a raggiungere risultati che, solitamente, si raggiungono nell’arco di dieci anni. Così che quest’anno, non solo Monza bissa la competizione, ma ha alzato l’asticella, facendola salire di categoria (da 100 a 125 punti in palio per il vincitore), e nel montepremi (che supererà i 200mila euro). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

