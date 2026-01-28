Monaco Juve mossa a sorpresa di Spalletti | ha deciso di schierarlo dal primo minuto a Montecarlo! La scelta del tecnico

Spalletti sorprende tutti e manda in campo il suo uomo dal primo minuto nella partita contro il Monaco a Montecarlo. La decisione arriva dopo un turno intenso e il tecnico decide di lasciare a riposo il titolare, puntando sul vice. La scelta crea aspettative e fa discutere i tifosi. La partita si prepara a entrare nel vivo.

Monaco Juve, turnover in porta: Spalletti sceglie il vice per la sfida europea, il titolare a riposo dopo il tour de force. La decisione per la Champions. La Juventus affronta la delicata trasferta nel Principato di Monaco con una novità sostanziale nell'undici di partenza, una mossa che riguarda il ruolo più delicato dello schieramento tattico. Nella sfida che chiude la prima fase della massima competizione europea, Luciano Spalletti ha optato per un avvicendamento tra i pali, seguendo una logica di gestione delle risorse umane impeccabile per mantenere alto il livello di rendimento. La porta bianconera, solitamente protetta da un unico padrone in questa stagione, vedrà questa sera un cambio della guardia mirato a preservare la freschezza della squadra nel lungo periodo, sfruttando la profondità della rosa.

