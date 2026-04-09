Probabili formazioni Atalanta Juve Sky | così Spalletti potrebbe sostituire McKennie e Vlahovic
Secondo quanto riportato da Sky, l’allenatore della Juventus potrebbe decidere di apportare modifiche alla formazione in vista della partita contro l’Atalanta. Le possibili variazioni riguardano la sostituzione di alcuni attaccanti e centrocampisti, con l’obiettivo di ottimizzare le scelte tattiche. La decisione finale dovrebbe essere comunicata prima del calcio d’inizio, a seconda delle valutazioni dell’allenatore e delle condizioni dei giocatori.
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