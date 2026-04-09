Secondo quanto riportato da Sky, l’allenatore della Juventus potrebbe decidere di apportare modifiche alla formazione in vista della partita contro l’Atalanta. Le possibili variazioni riguardano la sostituzione di alcuni attaccanti e centrocampisti, con l’obiettivo di ottimizzare le scelte tattiche. La decisione finale dovrebbe essere comunicata prima del calcio d’inizio, a seconda delle valutazioni dell’allenatore e delle condizioni dei giocatori.

Camavinga alla Juve? Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna: il costo Siani al miele su Palestra: «È il presente dell’Italia. Un giocatore speciale, te ne accorgi subito. Sul suo futuro dico questo» Mercato Juventus, Vicario messo alla porta dal Tottenham: può arrivare a prezzo di saldo. Tutti i dettagli Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Atalanta Juve, Sky: così Spalletti potrebbe sostituire McKennie e Vlahovic

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: i assenza Mckennie, la Dea ritrova ScamaccaUn passo verso la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League passa dalla 33° giornata di campionato, tra le sponde nerazzurre...

Probabili formazioni Atalanta Juve: le possibili scelte di Spalletti per il quarto di finale di Coppa Italiadi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Atalanta Juve, turnover ragionato per i bianconeri di Spalletti che cercano il pass contro la Dea...

Temi più discussi: Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Perin, David e Boga; Fantacalcio, le probabili formazioni della 32ª giornata di Serie A 2025/26; Tutte le probabili formazioni della 31^ giornata; Lecce-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Probabili formazioni Atalanta-Juventus: rischia Raspadori, scalpita DavidJUVENTUS: per i bianconeri riecco Di Gregorio dal 1?, portiere che verrà difeso a sua volta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mediana confermato il tandem Locatelli-Thuram, mentre davanti ... fantamaster.it

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Serie A)Le possibili scelte di Palladino e Spalletti per Atalanta-Juve, trentaduesima giornata. msn.com

#Atalanta, Palladino recupera un big: un ostacolo in più per la #Juve e Spalletti x.com

Atalanta, Palladino recupera un big: un ostacolo in più per la Juve e Spalletti - facebook.com facebook