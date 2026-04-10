Nella partita di oggi tra Atalanta e Juventus si gioca un match decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. Le due squadre si affrontano a Bergamo in un incontro che può determinare le sorti del quarto posto in classifica. La sfida si presenta come un momento chiave per entrambe, con le squadre che cercano punti fondamentali per avvicinarsi alla zona europea.

Grande scontro diretto per il quarto posto a Bergamo tra nerazzurri e bianconeri, in piena corsa con il Como e la Roma per il piazzamento più ambito E' quasi uno spareggio, considerando che il Como dovrà affrontare l'Inter prima in classifica: chi vince tra Palladino e Spalletti avrà maggiori possibilità di puntare al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Juventus in programma sabato 11 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La squadra di Palladino è tornata in piena corsa per un posto in Champions grazie alle ultime due vittorie di fila conquistate contro il Verona (1-0) e il Lecce (3-0). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Juve è spareggio per un posto Champions: il pronostico

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Atalanta vs Juventus, Pronostico

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