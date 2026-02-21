Atalanta-Napoli scontro diretto ad alta quota | il pronostico dello spareggio Champions

L’Atalanta e il Napoli si sfidano in un match decisivo per la corsa alla Champions League. I bergamaschi puntano a conquistare altri tre punti per restare vicini all’Europa, mentre gli azzurri cercano di consolidare il terzo posto in classifica. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione, con tifosi sugli spalti pronti a sostenere entrambe le squadre. La sfida si svolge allo stadio di Bergamo, con grande attesa tra gli appassionati.

I bergamaschi vogliono continuare a vincere per agganciare l'Europa, la squadra di Conte deve pensare a blindare il terzo posto C'è chi dell'Europa è già quasi certo, ma deve piuttosto badare a mantenere la posizione, come il Napoli. E c'è chi invece deve mantenere una certa continuità per rientrare tra le prime sei, in quei piazzamenti che garantiscono la partecipazione a una competizione europea, come l'Atalanta. Le premesse per una sfida ad alta tensione ci sono tutte. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Napoli, in programma domani alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

