Galatasaray-Juve carica Spalletti | Non cambio la mia squadra per nessuna al mondo

Il tecnico Luciano Spalletti si mantiene fermo sulla sua decisione di non modificare la formazione per la sfida di stasera tra Galatasaray e Juventus, una partita che potrebbe segnare il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Dopo aver eliminato il Milan in campionato, Spalletti punta tutto sulla stessa squadra, senza esitazioni, convinto della sua scelta. La partita si gioca allo stadio Türk Telekom, dove i tifosi locali aspettano di vedere la loro squadra affrontare la vecchia rivale italiana.

Istanbul, 16 febbraio 2026 – Archiviare San Siro per ripartire a Istanbul. Crocevia decisivo l’andata dei playoff di Champions League tra Galatasaray e Juventus, un confronto che ai tifosi bianconeri rievoca cattivi ricordi mentre al tecnico di Certaldo ricorda lo Scudetto al Napoli con Victor Osimhen, oggi prima punta della squadra turca. La Vecchia Signora è già in Turchia, ma senza Jonathan David, fermato da qualche acciacco, così Luciano Spalletti dovrà inventarsi qualcosa in avanti, dove Louis Openda ha chance di giocare dal primo minuto. Poi, sono ancora vive le polemiche di San Siro per il rosso rifilato a Pierre Kalulu e le successive parole di Christian Chivu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Yildiz, attuale giocatore della Juventus, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel club e sul suo futuro, sottolineando il buon rapporto con l’allenatore Spalletti.

