La Juventus è partita da Caselle per Monaco, dando inizio alla sua avventura in Champions League sotto la guida di Luciano Spalletti. La trasferta segna un importante passo nella competizione continentale, con la squadra pronta a confrontarsi con avversari di alto livello. Segui gli aggiornamenti sulla missione europea dei bianconeri e le tappe del percorso in questa prestigiosa competizione.

Monaco Juve: la partenza dei bianconeri da Caselle. Inizia la missione Champions League per la squadra di mister Luciano Spalletti. La Juventus ha lasciato ufficialmente Torino per tuffarsi nell’atmosfera della Champions League. Come appreso da , il gruppo squadra è in partenza da Caselle, con direzione Monaco per affrontare il delicato impegno europeo. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Nella lista dei partenti si registra una novità positiva per Luciano Spalletti: torna Carlo Pinsoglio tra i convocati. Il terzo portiere è nuovamente a disposizione dopo lo stop. Tuttavia, l’infermeria non si svuota e costringe l’ allenatore a scelte obbligate: rimangono infatti sempre assenti Dusan Vlahovic, il centravanti ancora alle prese con problemi fisici, e Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Monaco Juve: la partenza dei bianconeri da Caselle. Inizia la missione Champions League per la squadra di Spalletti – FOTO e VIDEO

Approfondimenti su Monaco Juve

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Juve e Dortmund, la miglior partita di Champions della stagione (8 gol in un tempo solo )

Ultime notizie su Monaco Juve

Argomenti discussi: UCL | Dove vedere Monaco-Juventus; Monaco-Juventus, probabili: Miretti più di Conceicao; Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Tarifs, accès, M-ticket… Les infos billetterie pour la Juventus Turin.

La Juventus: In campo alla Continassa prima della partenzaLa Juventus, tramite X, ha condiviso le immagini più belle dell'allenamento di questa mattina dei bianconeri in vista del match contro il Monaco: In campo alla Continassa prima ... tuttojuve.com

Juventus, i convocati di Spalletti per la sfida contro il MonacoLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Monaco e Spalletti ha il gruppo praticamente al Co,Preto e gli assenti sono solo Vlahovic, Rugani ... tuttojuve.com

La Juventus è scesa in campo alla Continassa per preparare la trasferta di Montecarlo contro il Monaco in Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti può contare su tutto il gruppo, gli unici assenti sono i lungodegenti Rugani e Vlahovic oltre a Milik. #ANS - facebook.com facebook

#Pocognoli in conferenza pre Monaco Juve Ecco cosa ha detto x.com