Amflow ha annunciato le nuove serie di eMTB chiamate Amflow PX e Amflow PR, caratterizzate da un design leggero e una potenza elevata. Questi modelli sono stati sviluppati per offrire un equilibrio tra potenza, autonomia e peso senza compromessi. Inoltre, sono stati presentati i sistemi Avinox M2S e M2, che introducono nuove funzionalità legate ai limiti di velocità e alle modalità di utilizzo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I nuovi sistemi Avinox M2S e M2 abilitano limiti di potenza di picco di 1500 W e 1100 W e portano la prima batteria rimovibile Avinox sulle bici Amflow SHENZHEN, Cina, 9 aprile 2026 PRNewswire — Amflow, il brand di biciclette orientato all’innovazione che persegue la massima fusione tra tecnologia e meccanica, annuncia oggi i suoi due più recenti modelli di bici destinati a rivoluzionare il mondo delle eMTB: la Amflow serie PX e la Amflow serie PR, entrambe alimentate dai nuovi sistemi motore M2S e M2 di Avinox. Leggeri e senza limiti, i nuovi modelli Amflow affrontano qualsiasi terreno con grazia e facilità, tracciando nuovi confini per il settore eMTB. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Amflow presenta le serie Amflow PX e Amflow PR, due serie di eMTB leggere e ad alta potenza che superano il tradizionale compromesso tra potenza, autonomia e peso.

Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and WeightCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE New Avinox M2S and M2 Enable 1,500W and 1,100W Peak Power Limits, and Bring Avinox’s First Removable...

Renault Captur Gpl: nuova serie, aumentano potenza e autonomiaRenault amplia la gamma Captur e lo fa introducendo una nuova motorizzazione bifuel benzina/Gpl per rispondere alle esigenze di chi cerca ampia...

Amflow PL Carbon Pro – Das beste E-Bike aller Zeiten() im großen Trail-Test – mit Avinox Motor

Si parla di: Nuove Amflow PX Carbon e PR Carbon: 1500 W e 20 Kg.

Amflow presenta le serie Amflow PX e Amflow PR, due serie di eMTB leggere e ad alta potenza che superano il tradizionale compromesso tra potenza, autonomia e peso.I nuovi sistemi Avinox M2S e M2 abilitano limiti di potenza di picco di 1500 W e 1100 W e portano la prima batteria rimovibile Avinox sulle bici Amflow ... adnkronos.com

Nuove Amflow PX e PR: e-mtb con i nuovi motori Avinox M2S e M2 e batteria rimovibileAmflow alza il livello e presenta le nuove Amflow PX e Amflow PR, due e-mtb che segnano un’evoluzione netta rispetto alla precedente PL Carbon, il m ... pianetamountainbike.it