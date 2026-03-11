ASUS ExpertBook Ultra | 990g di potenza AI in un solo chilo

Il mercato italiano delle tecnologie per le imprese si sta preparando ad accogliere l’ASUS ExpertBook Ultra, un laptop che pesa solo 990 grammi e integra capacità di intelligenza artificiale. Questo dispositivo combina leggerezza e potenza, offrendo funzionalità avanzate pensate per professionisti e aziende. È stato annunciato come un modello che mira a soddisfare le esigenze di chi cerca performance senza rinunciare alla portabilità.

Il mercato italiano delle tecnologie per le imprese si sta preparando ad accogliere un nuovo standard di efficienza con l’arrivo imminente dell’ASUS ExpertBook Ultra, un dispositivo che sfida i limiti fisici della portabilità senza rinunciare alla potenza di calcolo necessaria per l’intelligenza artificiale. Questo laptop, basato sulla piattaforma Intel Panther Lake e pesante appena 990 grammi, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 27 marzo con un prezzo di lancio fissato a 2.299 euro. L’innovazione non risiede solo nella leggerezza estrema, ma nella capacità di eseguire carichi di lavoro complessi direttamente sul dispositivo grazie al processore Core Ultra X9 Series 3, eliminando la dipendenza dal cloud per operazioni come la trascrizione automatica o la sintesi documentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASUS ExpertBook Ultra: 990g di potenza AI in un solo chilo Articoli correlati ASUS ROG CES 2026: 20 anni di eccellenza, AI e i nuovi ZephyrusASUS ROG CES 2026 segna un punto di svolta fondamentale nella storia del gaming competitivo e della creazione di contenuti digitali. A Perugia arriva Unsane Vintage Kilo: due giorni di vintage al chilo ultra-selezionato negli spazi dell’Hotel GiòI prossimi 14 e 15 febbraio, l’Hotel Giò di Perugia ospita Unsane Vintage Kilo, evento dedicato al vintage al chilo di nuova generazione: due... ASUS ExpertBook Ultra: How Did They Make It This Light Contenuti utili per approfondire ExpertBook Ultra ASUS ExpertBook Ultra: il nuovo laptop AI per professionistiIl nuovo ExpertBook Ultra combina processori Intel Core Ultra, display OLED 3K, funzioni AI integrate e sicurezza di livello enterprise in un notebook da meno di 1 kg pensato per il lavoro moderno. bitmat.it ASUS ExpertBook Ultra pesa meno di 1 kg e ha Core Ultra X9 Serie 3 e display tandem OLEDIl nuovo ExpertBook Ultra si presenta come un mix molto interessante di ingegneria dei materiali, hardware di altissima qualità e sicurezza. gizchina.it