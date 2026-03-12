Farioli esulta Betis beffato in Grecia Watkins lancia l' Aston Villa

Il Betis viene sconfitto in Grecia, mentre l’Aston Villa conquista i tre punti grazie a Watkins. Lo Stoccarda perde davanti al proprio pubblico contro il Porto, guidato dal tecnico italiano, e il Panathinaikos si impone sugli avversari spagnoli in trasferta. La giornata di calcio internazionale si conclude con queste sfide e risultati, senza ulteriori analisi o commenti.

Poche reti, nella prima tornata degli ottavi di finale di Europa League, ma le emozioni non mancano. Il Porto di Francesco Farioli può gioire per il successo ottenuto sul campo dello Stoccarda. I portoghesi indirizzano la contesa a metà primo tempo, quando prima Moffi e poi Mora puniscono due gravi errori in uscita da parte degli avversari. L’ex Nizza colpisce in diagonale, il centrocampista invece si esibisce in una bella volée a centro area. Nel mezzo, anche la traversa di Gomes dalla distanza. Sul finire di primo tempo lo Stoccarda accorcia: Undav si libera a sportellate di Thiago Silva (con tante proteste) e si gira molto bene infilando Diogo Costa sul palo lontano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

