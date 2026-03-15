Anziani e disabilità la Valmarecchia rafforza la rete di assistenza | 7 milioni per aiuti a domicilio e strutture

L’Unione di Comuni della Valmarecchia ha annunciato un investimento di circa 7 milioni di euro provenienti dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Questi fondi saranno destinati a potenziare i servizi di assistenza a domicilio e le strutture dedicate agli anziani e alle persone con disabilità nella zona. La decisione mira a rafforzare la rete di supporto locale per le fasce più fragili della popolazione.

L’Unione di Comuni della Valmarecchia consolida e amplia il proprio sistema di protezione sociale, mettendo in campo investimenti per circa 7 milioni di euro derivanti dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. I dati del 2025 confermano una crescita costante della risposta pubblica: il sistema di welfare prende in carico complessivamente 827 cittadini con fragilità, garantendo supporto a 497 anziani, 210 persone con disabilità adulta e 120 minori con disabilità. Per l’area anziani, i servizi assorbono circa 3,7 milioni di euro, garantendo una copertura capillare che nel 2025 tocca le 497 unità. La strategia è orientata a favorire la permanenza nel proprio domicilio attraverso l’assistenza di base, gli assegni di cura e i percorsi educativi per le persone affette da demenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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