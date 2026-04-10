Assalto ai portavalori arrestati la mente e l' organizzatore del covo della banda | erano fuggiti dal blitz della polizia
Le forze dell'ordine hanno arrestato la mente e l'organizzatore di un covo utilizzato da una banda sospettata di essere coinvolta in un tentativo di assalto a un portavalori in autostrada. I due erano riusciti a sfuggire a un blitz condotto nelle settimane scorse a Vignola, in provincia di Modena. L'indagine, condotta congiuntamente dalle procure di Chieti e di Modena e con l'apporto della squadra mobile teatina, ha permesso di chiudere il cerchio intorno alla banda.
Si è chiuso il cerchio intorno al commando pronto a rapinare un portavalori in autostrada, bloccato nelle scorse settimane a Vignola (Modena), grazie a un'indagine delle procure di Chieti e di Modena, con la partecipazione anche della squadra mobile teatina.Come riporta Modena Today, infatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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