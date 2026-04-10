Assalto ai portavalori arrestati la mente e l' organizzatore del covo della banda | erano fuggiti dal blitz della polizia

Le forze dell'ordine hanno arrestato la mente e l'organizzatore di un covo utilizzato da una banda sospettata di essere coinvolta in un tentativo di assalto a un portavalori in autostrada. I due erano riusciti a sfuggire a un blitz condotto nelle settimane scorse a Vignola, in provincia di Modena. L'indagine, condotta congiuntamente dalle procure di Chieti e di Modena e con l'apporto della squadra mobile teatina, ha permesso di chiudere il cerchio intorno alla banda.