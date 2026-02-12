La festa di San Valentino si conferma un appuntamento molto sentito dagli italiani. Oltre sette persone su dieci, dai 24 anni in su, dichiarano di festeggiarla e di considerarla una di quelle occasioni da ricordare. La ricorrenza continua a portare tanti italiani a cena fuori o a organizzare weekend speciali, mantenendo vivo il suo fascino. Nonostante ci siano altri eventi nel calendario, questa festa resta stabile nel cuore di molti, e il settore commerciale legato ad essa si dimostra solido e in crescita.

Oltre 7 italiani su 10, dai 24 anni in su, dichiarano di celebrarla e annoverarla ‘tra le occasioni da ricordare’: la festa di San Valentino non mostra segnali di ruggine, anzi, continua a essere un business solido e duraturo, soprattutto per alcuni settori. A partire dalla ristorazione: secondo un sondaggio condotto su un campione di oltre mille persone dal portale TheFork, in collaborazione con YouGov, la cena resta il fulcro della serata più romantica dell’anno. Interessante è anche l’analisi dei criteri che guidano la scelta della location: al primo posto gli intervistati mettono la qualità del cibo (65%), seguita dall’atmosfera del locale (56%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa degli innamorati tra cene stellate e trekking

Approfondimenti su San Valentino Italia

Il Capodanno più esclusivo a Rimini promette un’esperienza indimenticabile tra cene stellate, champagne pregiato e relax in Jacuzzi vista mare.

Poste Italiane ha lanciato una cartolina filatelica dedicata a San Valentino, in occasione della Festa degli Innamorati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Valentino Italia

Argomenti discussi: San Valentino: ma perché si festeggia? E da quando?; San Valentino, per la festa degli innamorati si brinda sulla Torre di Arnolfo; San Valentino da gamer: trasforma la festa degli innamorati in un'avventura co-op indimenticabile; Dal borgo del patrono degli innamorati a Dante, a San Valentino anche la scelta è questione di cuore.

La festa degli innamorati (parte 1 di 4) – I LupercaliaSebbene San Valentino, come celebrazione degli innamorati, sia un fenomeno di origine medievale e post-medievale, numerosi storici hanno messo in relazione la data del 14 febbraio con le antiche celeb ... lagone.it

Perché San Valentino è il Patrono degli innamoratiSi avvicina San Valentino, la Festa degli innamorati: il 14 febbraio come giorno dedicato alle coppie si celebra in molte parti del mondo, non solo nell'Occidente cristiano. Una figura, quella di San ... nove.firenze.it

La festa degli innamorati sta arrivando e quale passo migliore se non quello che porta il suo nome https://bit.ly/4bKyXV1 - facebook.com facebook