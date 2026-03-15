Il Manchester City ha incontrato difficoltà nel match contro il West Ham, che ha portato a uno stop nella sua serie di vittorie. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando i Citizens a corto di punti importanti nella lotta per il primo posto in Premier League. Il risultato ha influenzato la classifica, rendendo più complessa la rincorsa al titolo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel fine settimana, il Manchester City ha subito un’importante battuta d’arresto nel suo tentativo di riconquistare il titolo di Premier League. La squadra di Pep Guardiola ha pareggiato 1-1 contro un West Ham che occupa una posizione critica nella classifica. Questo risultato ha lasciato il City con un distacco di nove punti dalla capolista Arsenal, mettendo ulteriormente in discussione la sua corsa al titolo. Il match si è svolto allo stadio London Stadium, dove il City ha cercato di imporsi sin dall’inizio. La squadra era consapevole dell’importanza di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Man City bloccato da West Ham, complicando la corsa al titolo di Premier League.

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