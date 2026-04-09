Artemis II astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?

I quattro astronauti coinvolti nella missione lunare Artemis II della Nasa stanno attualmente completando le operazioni di preparazione per il rientro sul nostro pianeta. Dopo aver trascorso il periodo in orbita, stanno seguendo le procedure di fine missione e si stanno organizzando per il rientro. Le fasi di ritorno includono manovre specifiche e controlli tecnici finali prima di rientrare nell’atmosfera terrestre.

(Adnkronos) – I quattro astronauti della missione lunare Artemis II della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Lo ha annunciato l'agenzia spaziale statunitense. Dopo essere stati svegliati dalla canzone "Under Pressure" dei Queen e David Bowie, l'equipaggio ha effettuato ulteriori test scientifici e ha iniziato a riporre le attrezzature, ha dichiarato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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How Artemis II astronauts prepare for return to Earth

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