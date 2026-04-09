Artemis II | il ritorno dalla Luna e il rientro sulla Terra orari italiani

Da dayitalianews.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione Artemis II della NASA sta per concludersi con il rientro degli astronauti sulla Terra. Dopo aver orbitato attorno alla Luna, il veicolo spaziale sta tornando verso casa. È il primo volo umano oltre l’orbita terrestre dall’ultima missione del programma Apollo. Gli orari italiani del rientro sono stati comunicati, segnando la fine di questa fase della missione spaziale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La conclusione della missione Artemis II. La missione Artemis II della NASA entra nella sua fase finale con il rientro sulla Terra degli astronauti dopo il viaggio attorno alla Luna, segnando il primo volo umano oltre l’orbita terrestre dai tempi del programma Apollo. Dopo circa 10 giorni di missione e oltre 1,1 milioni di chilometri percorsi, il momento più atteso è l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, previsto al largo della California. L’evento è programmato per sabato 11 aprile alle 2:07 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali NASA, permettendo di seguire ogni fase del rientro. Rientro in diretta: orari e momenti principali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Artemis II: il ritorno dalla Luna e il rientro sulla Terra (orari italiani)

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