Artemis II | il ritorno dalla Luna e il rientro sulla Terra orari italiani

La missione Artemis II della NASA sta per concludersi con il rientro degli astronauti sulla Terra. Dopo aver orbitato attorno alla Luna, il veicolo spaziale sta tornando verso casa. È il primo volo umano oltre l’orbita terrestre dall’ultima missione del programma Apollo. Gli orari italiani del rientro sono stati comunicati, segnando la fine di questa fase della missione spaziale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La conclusione della missione Artemis II. La missione Artemis II della NASA entra nella sua fase finale con il rientro sulla Terra degli astronauti dopo il viaggio attorno alla Luna, segnando il primo volo umano oltre l’orbita terrestre dai tempi del programma Apollo. Dopo circa 10 giorni di missione e oltre 1,1 milioni di chilometri percorsi, il momento più atteso è l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, previsto al largo della California. L’evento è programmato per sabato 11 aprile alle 2:07 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali NASA, permettendo di seguire ogni fase del rientro. Rientro in diretta: orari e momenti principali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Artemis II: il ritorno dalla Luna e il rientro sulla Terra (orari italiani) Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani)La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con... Artemis II NASA verso la Luna: il lancio in diretta e fasi della missione (orari italiani)Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi... ARTEMIS: il ritorno sulla Luna Temi più discussi: Artemis saluta la Luna, inizia il ritorno verso la Terra; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Ritorno alla Luna, partita la missione Artemis II: tutti i suoi segreti; Il ritorno dell'equipaggio di Artemis II dopo aver compiuto un volo lunare da record. Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani)La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con gli ... fanpage.it Artemis II non batterà il record di velocità per i voli spazialiSecondo le ultime stime raggiungerà 38.367 chilometri orari al rientro nell'atmosfera ... ansa.it Dalla missione Artemis II arriva una delle fotografie più spettacolari della Luna! Nell'immagine, scattata dalla capsula Orion, è possibile vedere il suolo del nostro Satellite in modo estremamente dettagliato: crateri, ombre, avvallamenti ripresi da una distanza - facebook.com facebook Catturate il 6 aprile e trasmesse alla Nasa dalla missione Artemis, ecco le nuove immagini del lato nascosto della Luna. Una porzione del nostro satellite che non si può mai vedere dalla Terra ripresa durante il sorvolo della navicella, che l'astronauta Christina x.com