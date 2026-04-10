Artemis II ritorno sulla Terra | conto alla rovescia per l’ammaraggio previsto stanotte

Da firenzepost.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione Artemis II sta per concludersi con il rientro sulla Terra, previsto tra la notte dell’10 e l’11 aprile 2026. La fase finale dell’operazione si svolge dopo aver completato le attività nello spazio, con l’ammaraggio programmato per questa sera. Le autorità hanno confermato che tutto è pronto per la fase di rientro e che le operazioni di atterraggio sono state coordinate con precisione.

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) – Tutto pronto per il ritorno sulla Terra della missione Artemis II, previsto questa notte, tra il 10 e l’11 aprile 2026. L’ammaraggio della capsula Orion avverrà nel Pacifico, al largo della costa di San Diego: dovrebbe accadere quando in Italia saranno le ore 2:07 di sabato 11. Nel frattempo, a bordo della navetta Orion proseguono i preparativi. I quattro astronauti hanno concluso il loro ultimo allenamento, una delle tappe fondamentali che segnano la fase finale del viaggio, in modo da avere il tempo di riporre macchinari e attrezzature che, non essendo fissati, sarebbero pericolosi durante il rientro. La missione, iniziata il primo aprile con il decollo riuscito dalla Florida, è ormai prossima alla conclusione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Artemis II, ritorno sulla Terra: conto alla rovescia per l’ammaraggio previsto stanotte

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