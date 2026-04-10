La missione Artemis II sta per concludersi con il rientro sulla Terra, previsto tra la notte dell’10 e l’11 aprile 2026. La fase finale dell’operazione si svolge dopo aver completato le attività nello spazio, con l’ammaraggio programmato per questa sera. Le autorità hanno confermato che tutto è pronto per la fase di rientro e che le operazioni di atterraggio sono state coordinate con precisione.

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) – Tutto pronto per il ritorno sulla Terra della missione Artemis II, previsto questa notte, tra il 10 e l’11 aprile 2026. L’ammaraggio della capsula Orion avverrà nel Pacifico, al largo della costa di San Diego: dovrebbe accadere quando in Italia saranno le ore 2:07 di sabato 11. Nel frattempo, a bordo della navetta Orion proseguono i preparativi. I quattro astronauti hanno concluso il loro ultimo allenamento, una delle tappe fondamentali che segnano la fase finale del viaggio, in modo da avere il tempo di riporre macchinari e attrezzature che, non essendo fissati, sarebbero pericolosi durante il rientro. La missione, iniziata il primo aprile con il decollo riuscito dalla Florida, è ormai prossima alla conclusione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Artemis II, ritorno sulla Terra: conto alla rovescia per l’ammaraggio previsto stanotte

Artemis 2, conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla LunaDopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile.

Artemis II pronta al decollo: conto alla rovescia tra meteo e Sole instabileRoma - Condizioni favorevoli ma variabili al Kennedy Space Center, mentre la NASA monitora vento, nubi e attività solare per il lancio della missione...

Temi più discussi: Ritorno alla Luna, è partita la missione Artemis II VIDEO; Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna.

Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla TerraTutte le fasi del rientro della missione Artemis II si possono seguire a partire dalle 18:30 (ora italiana) di oggi, 10 aprile, attraverso i canali ufficiali: NASA+, la piattaforma streaming gratuita ... tg24.sky.it

Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno sulla terra: ammaraggio alle 2:07Si conclude la missione della Nasa che preparerà il ritorno sulla Luna. Con non poche novità scientifiche come bottino ... ilsole24ore.com

La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h - facebook.com facebook

Spazio: Artemis II torna dalla luna, rinviato lancio di Isar Aerospace x.com