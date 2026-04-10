La navetta Orion si sta dirigendo verso la Terra, segnando un passaggio fondamentale nella missione Artemis II. La fase di rientro è iniziata dopo aver completato le operazioni nello spazio, con il veicolo che si avvicina al pianeta. La missione coinvolge diverse fasi di rientro e atterraggio, con aggiornamenti continui sulle procedure e sullo stato del veicolo. Nessuna informazione sui tempi di arrivo o sui dettagli tecnici è stata ancora comunicata ufficialmente.

La navetta Orion è in viaggio verso la Terra e la missione Artemis II si prepara così alle sfide conclusive, niente affatto banali, quando sfreccerà al momento dell'ingresso nell'atmosfera terrestre e poi aprirà i paracadute per rallentare in vista dell'ammaraggio nell'oceano Pacifico, previsto intorno alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Gli astronauti Reid Wiseman, con Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen si preparano così alle ultime tappe della missione che, dopo di 56 anni, ha portato nuovamente un equipaggio nell' orbita lunare. Ha portato anche gli astronauti di Integrity, come hanno voluto soprannominare la loro navetta, a toccare la distanza maggiore dalla Terra mai osservata da esseri umani, a fare osservazioni senza precedenti del lato nascosto della Luna e a vedere una spettacolare eclissi totale di Sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Artemis II, la navetta Orion in viaggio verso la Terra

Artemis II, partita la missione: Orion in viaggio verso la LunaABBONATI A DAYITALIANEWS Il lancio nella notte e l’inizio del viaggio Alle 00:35 italiane il razzo Space Launch System ha lasciato la rampa di...

Artemis II, gli astronauti nella capsula Orion: pronti per il primo viaggio verso la Luna dopo 53 anniI quattro astronauti della missione Artemis II sono entrati nella capsula Orion e sono pronti per il primo viaggio dell’umanità sulla Luna dopo 53...

Artemis II lascia l'orbita terrestre: inizia il viaggio verso la Luna!

Temi più discussi: Artemis II a due terzi del viaggio verso la Luna. La foto spettacolare dallo spazio; Missione Artemis II: la navetta Orion a metà strada verso la Luna; Ritorno alla Luna, è partita la missione Artemis II VIDEO; Partito il razzo con la navetta degli astronauti di Artemis II che li porterà nell’orbita lunare e preparare l’allunaggio previsto per il 2028. – CronacaOnline.

USA: Artemis II, la navetta Orion in viaggio verso la TerraNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

Artemis 2, stanotte la navetta Orion della NASA rientra sulla Terra: come seguirla in direttaNella notte tra il 10 e l'11 aprile gli astronauti a bordo della navetta Orion rientreranno sulla Terra, con uno splashdown nell'Oceano Pacifico ... fanpage.it

Si conclude nella notte tra il 10 e l’11 aprile la missione Artemis II, con il rientro sulla Terra della capsula Orion. L’ammaraggio è previsto intorno alle 02:10 (ora italiana) nell’Oceano Pacifico, al largo della Penisola della California. Dopo dieci giorni nello spazi - facebook.com facebook

Cosa mangiano gli astronauti di Artemis 2 A bordo di Orion, ogni alimento è progettato per nutrire l’equipaggio nel viaggio attorno alla Luna. Nello spazio, anche mangiare è una missione. Luna Bites, verso la Luna un morso alla volta x.com