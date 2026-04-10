Gli astronauti a bordo di Artemis II si sono preparati a un risveglio speciale ascoltando una playlist creata appositamente per loro. La selezione musicale accompagna i momenti di inizio giornata, mentre si trovano a circa 406.771 chilometri dalla Terra, in orbita attorno alla Luna. Questa scelta musicale rappresenta un momento di routine in un contesto di missione spaziale.

Vi siete mai chiesti che cosa ascoltano gli astronauti al mattino, a 406.771 chilometri dalla Terra? Una playlist del risveglio ben curata è fondamentale per iniziare la giornata, anche quando ci si trova in orbita attorno alla Luna. La NASA, dunque, ha finalmente svelato la colonna sonora ufficiale della missione Artemis II, una raccolta di brani scelti personalmente dai quattro membri dell’equipaggio per dare il via alle loro giornate nello spazio. Le canzoni del risveglio rappresentano una tradizione di lunga data che risale alla missione Apollo, più di cinquant’anni fa. Il centro di controllo missione della NASA utilizza la musica per. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Artemis II, la playlist degli astronauti: le canzoni per svegliarsi a 406.000 km dalla Terra

Artemis II oltre ogni limite: gli astronauti “più lontani” dalla Terra nella storia dell’esplorazione spazialeÈ una giornata storica per l’esplorazione spaziale: la missione Artemis II si prepara a infrangere diversi record nell’orbita lunare.

Luna, astronauti di Artemis II hanno battuto il record dell'Apollo 13: mai un equipaggio così distante dalla TerraDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall’equipaggio...

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Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook

#VIDEO - Le immagini di #ArtemisII: "La #Luna è grandissima" #Orion entra nella sfera lunare con 31 fotocamere. Christina Koch osserva la Terra, mentre gli astronauti si svegliano al suono delle loro canzoni e condividono i pasti in orbita Segui #NoCo x.com