Gli astronauti a bordo della missione Artemis II hanno stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, superando quello detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 del 1970. Dopo circa 56 anni, questa è la distanza massima raggiunta da un equipaggio umano nello spazio. La missione Artemis II segna un nuovo traguardo nella storia dell’esplorazione spaziale, con gli astronauti che si trovano ora più lontani rispetto a qualsiasi altra spedizione precedente.

Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 del 1970. Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza di 400.171 chilometri toccata dall’Apollo 13 durante il suo rientro d’emergenza verso la Terra. Il programma di volo prevede che alle 1,02 italiane Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406.777 chilometri dalla Terra, la massima distanza dalla Terra in assoluto da una missione spaziale con astronauti. I preparativi in realtà sono cominciati molto presto, intorno alle 7,00 italiane, quando il motore del Modulo di Servizio Europeo (Esm) si è acceso per affinare la traiettoria di Orion verso la Luna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Luna, astronauti di Artemis II hanno battuto il record dell'Apollo 13: mai un equipaggio così distante dalla Terra

Gli umani non sono mai stati così distanti dalla Terra: Artemis 2 ha battuto il record di Apollo 13. "Flyby" attorno alla Luna in direttaDopo aver festeggiato il nuovo record di distanza dalla Terra, gli astronauti hanno iniziato a sistemare la cabina della navicella Orion per...

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