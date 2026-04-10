Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, la navetta Orion della NASA effettuerà il rientro sulla Terra, segnando la conclusione di una delle tappe principali della missione Artemis 2. L’evento sarà trasmesso in diretta, permettendo di seguire il momento in cui il veicolo spaziale rientrerà nell’atmosfera terrestre. La missione rappresenta un passaggio cruciale per il programma spaziale in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno sulla Terra della missione Artemis 2 Nella notte tra il 10 e l’11 aprile si conclude uno dei momenti più importanti della missione spaziale Artemis 2: la navetta Orion della NASA farà ritorno sul nostro pianeta. A bordo si trovano gli astronauti impegnati nel primo viaggio umano verso la Luna dopo decenni, protagonisti di una missione che ha segnato un nuovo passo nell’esplorazione spaziale. Il rientro avverrà con uno splashdown nell’Oceano Pacifico, una manovra delicata che rappresenta l’ultima fase del viaggio iniziato nei giorni scorsi. Una missione storica verso la Luna Artemis 2 è una missione fondamentale perché ha riportato esseri umani oltre l’orbita terrestre bassa, cosa che non accadeva dai tempi delle missioni Apollo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Artemis 2: il rientro della navetta Orion sulla Terra, come seguirlo in diretta

Artemis 2, stanotte la navetta Orion della NASA rientra sulla Terra: come seguirla in direttaNella notte tra il 10 e l'11 aprile gli astronauti a bordo della navetta Orion rientreranno sulla Terra, con uno splashdown nell'Oceano Pacifico.

Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàDopo il lancio, avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, Artemis II è pronta a fare ritorno sulla Terra.

Artemis II verso la Luna: la simulazione dal lancio del razzo al rientro dell'equipaggio sulla Terra

Temi più discussi: Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?; Artemis si prepara al rientro sulla Terra; Artemis saluta la Luna, inizia il ritorno verso la Terra.

Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco - Focus.itQuattro astronauti, un muro di plasma a 40.000 km/h e uno scudo già crepato una volta: il rientro di Artemis II è la fase più pericolosa dell'intera missione. focus.it

Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla TerraTutte le fasi del rientro della missione Artemis II si possono seguire a partire dalle 18:30 (ora italiana) di oggi, 10 aprile, attraverso i canali ufficiali: NASA+, la piattaforma streaming gratuita ... tg24.sky.it

La foto iconica di Artemis 2 mostra la Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna, un'immagine destinata a restare nella storia: https://fanpa.ge/VV4Q8 - facebook.com facebook

Cosa mangiano gli astronauti di Artemis 2 A bordo di Orion, ogni alimento è progettato per nutrire l’equipaggio nel viaggio attorno alla Luna. Nello spazio, anche mangiare è una missione. Luna Bites, verso la Luna un morso alla volta x.com