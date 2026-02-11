Como dipendenti comunali in sciopero contro Rapinese | Mancanza di rispetto verso chi manda avanti il Comune

Questa mattina i dipendenti comunali di Como hanno scioperato contro il sindaco Rapinese. Si sono radunati davanti a Palazzo Cernezzi dalle 9 alle 11, chiedendo più rispetto e chiarezza nelle decisioni che riguardano il lavoro e il Comune. La protesta nasce dalla frustrazione per quello che definiscono un atteggiamento poco attento da parte dell’amministrazione nei loro confronti.

Mattinata di mobilitazione per i lavoratori del Comune di Como, che oggi hanno incrociato le braccia e si sono ritrovati dalle 9 alle 11 davanti a Palazzo Cernezzi per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Rapinese. Un centinaio i partecipanti al presidio. L’astensione dal lavoro è stata proclamata da Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Pi e Cse Flpl. Una protesta che, a memoria recente, rappresenta un fatto piuttosto raro nella storia dell’ente municipale comasco. All’origine dello sciopero c’è la ripartizione degli aumenti del salario accessorio.🔗 Leggi su Quicomo.it

I dipendenti del Comune di Como si fermano per un'intera giornata mercoledì 11 febbraio.

