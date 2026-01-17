Verso Milan-Lecce Allegri | Noi fortunati? Mancanza di rispetto
In vista della partita Milan-Lecce, l’allenatore Allegri ha commentato con tono riflessivo, sottolineando l'importanza di rispettare le priorità. Ha inoltre espresso vicinanza alla famiglia Commisso, con un pensiero di condoglianze. La sfida tra le due squadre si avvicina, ma al momento il focus resta su valori e rispetto, al di là delle questioni sportive.
Milano, 17 gennaio 2026 - “ Milan-Lecce può aspettare. Un pensiero per la famiglia Commisso: condoglianze. Il calcio perde un uomo di sport con grande passione, ha fatto tanto e del bene alla Fiorentina”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, in ricordo di Rocco Commisso, presidente dei viola, spentosi all'età di 76 anni. Domani, domenica 18 gennaio, a San Siro alle 20.45, Milan-Lecce: “Nelle ultime tre partite in casa abbiamo fatto due pareggi e una vittoria con Sassuolo, Verona e Genoa. Dobbiamo vince re, perché poi al Meazza torneremo il 22 febbraio, prima avremo tre trasferte. Partita importante per dare seguito al bel risultato fatto a Como: altrimenti lo sprechiamo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
