Milano, 17 gennaio 2026 - “ Milan-Lecce può aspettare. Un pensiero per la famiglia Commisso: condoglianze. Il calcio perde un uomo di sport con grande passione, ha fatto tanto e del bene alla Fiorentina”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, in ricordo di Rocco Commisso, presidente dei viola, spentosi all'età di 76 anni. Domani, domenica 18 gennaio, a San Siro alle 20.45, Milan-Lecce: “Nelle ultime tre partite in casa abbiamo fatto due pareggi e una vittoria con Sassuolo, Verona e Genoa. Dobbiamo vince re, perché poi al Meazza torneremo il 22 febbraio, prima avremo tre trasferte. Partita importante per dare seguito al bel risultato fatto a Como: altrimenti lo sprechiamo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso Milan-Lecce, Allegri: “Noi fortunati? Mancanza di rispetto”

