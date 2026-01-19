Como centro festino all’ultimo piano fuori controllo | dieci ubriachi quattro poliziotti al pronto soccorso

Nella notte nel centro di Como, un evento al ultimo piano di un edificio ha causato disordini e interventi delle forze dell’ordine. Decine di persone si sono radunate in un festino che ha generato rumore e schiamazzi, richiedendo l’intervento di quattro poliziotti al pronto soccorso. La situazione ha evidenziato le criticità legate alla gestione di aggregazioni notturne in aree residenziali centrali.

Rumore, musica sparata a tutto volume e schiamazzi che arrivano dall’ultimo piano di un condominio nel pieno centro di Como, in piena notte. Poi l’arrivo delle volanti, la situazione che degenera rapidamente e quattro poliziotti costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.È l’epilogo di.🔗 Leggi su Quicomo.it Dramma al Pronto Soccorso: muore una bambina di dieci anni

Una tragedia si è consumata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana, dove una bambina di dieci anni ha perso la vita. L'evento ha suscitato grande dolore e sconcerto nella comunità locale. Droga o alcol, quattro accessi al giorno al Pronto soccorso

Nel 2024, i ricoveri al Pronto soccorso legati a droga e alcol sono stati 1.431, segnando un aumento del 14,7% rispetto a nove anni fa. Questi dati evidenziano una crescita dei casi di abuso di sostanze, con un’età media sempre più giovane, come sottolineato da Zucchi di Ats. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Como centro, festino all’ultimo piano fuori controllo: dieci ubriachi, quattro poliziotti al pronto soccorso - Trovati dieci ragazzi ubriachi, tre persone denunciate: due 33enni, lui di Como e lei di Milano, e una donna di 30 anni. quicomo.it

CiaoComo Live - Natale addio, si smonta tutto in centro a Como: se ne riparla a novembre Tutto finito, via dal centro di Como le attrazioni delle feste. Oggi gli operai hanno smontato i fari delle proiezioni, non facile fare sciogliere il ghiaccio viste le tem - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.