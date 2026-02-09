ariete torna in campo e vince con merito

L’Ariete torna in campo dopo la pausa e subito conquista una vittoria importante. La squadra ha dimostrato di essere in forma e si è presa i tre punti che le permettono di consolidare il secondo posto nel girone F di serie B2 femminile, portandosi a quota 29 punti.

L'Ariete vince al ritorno in campo dopo la sosta e consolida il secondo posto nel girone F di serie B2 femminile a quota 29 punti. Buona prestazione della squadra di Massimo Nuti che, dopo due settimane di stop, riprende il discorso da dove lo aveva interrotto e cioè da un successo. Una vittoria nitida per 3-0 (25-15, 25-21, 25-23) contro un Rinascita che per due set e mezzo non ha trovato contromisure al talento delle pratesi. Gara che Prato ha gestito benissimo, accelerando quando necessario e che ha rischiato di riaprire solo nel finale del terzo parziale. Coach Nuti schiera la formazione tipo in avvio e quindi Grucka e Fanelli in diagonale, Cecchi e Palandri centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero.

L’Ariete Pvp Pallavolo Prato torna in campo per la prima partita del 2026, affrontando l’Empoli nel girone F di serie B2 femminile.

