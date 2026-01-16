Emergenza Pronto Soccorso a Benevento, Errico (FI) chiede l’istituzione di un tavolo permanente di confronto. La proposta, avanzata dal presidente dell’Ordine dei Medici, mira a individuare soluzioni concrete per migliorare la situazione critica del sistema sanitario locale, con particolare attenzione al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio. Un passo importante per affrontare le criticità e promuovere un dialogo costruttivo tra le istituzioni e la comunità sanitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti “Accolgo con favore la proposta avanzata dal presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, dottor Luca Milano, di istituire un tavolo permanente di confronto sulla situazione critica del sistema sanitario, con particolare riferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio. È fondamentale che le istituzioni politiche e le professioni sanitarie lavorino insieme per individuare soluzioni concrete e tempestive. Ritengo che questo tavolo rappresenti una risposta necessaria a una crisi che colpisce soprattutto le aree interne della nostra regione, come il Sannio”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza Pronto Soccorso, Errico (FI): “Subito un tavolo permanente per dare risposte concrete alla sanità sannita”

Leggi anche: Pronto soccorso, Errico (FI): “Ancora troppe attese, la sanità resti priorità assoluta”

Leggi anche: Sanità in crisi, D’Agostino (FI): “Pronto soccorso al collasso, Fico agisca subito”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pronto Soccorso San Pio, Errico (FI): “Un piano straordinario per superare il sovraffollamento”; Emergenza pronto soccorso. Il deputato di FI Rubano scrive alla DG Morgante; EMERGENZA PRONTO SOCCORSO “SAN PIO”. OLIVIERI (OPI): “SEMPRE IN PRIMA LINEA PER GARANTIRE LA SALUTE DEI CITTADINI. LE STRUTTURE SANITARIE DEVONO GARANTIRE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE”; Pontelandolfo, partecipato incontro sulle criticità del Pronto Soccorso del San Pio di Benevento.

Sanità, Errico (FI): “Un piano straordinario del territorio per superare il sovraffollamento del Pronto Soccorso del San Pio” - Un piano straordinario del territorio per affrontare in maniera strutturale la crisi del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento e riequilibrare l’intera rete dell’emergenza–urgenza del San ... tvsette.net