Alatri Per spaccio era ai domiciliari con braccialetto elettronico Sorpreso dai Carabinieri con bilancini di precisione e cocaina 35enne ristretto in carcere

I Carabinieri di Alatri hanno arrestato un uomo di 35 anni sorpreso con cocaina e bilancini di precisione. Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma i militari lo hanno trovato con sostanze e strumenti da spaccio. Ora si trova in carcere.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno arrestato in flagranza di reato un

