Da scommessa a modello di welfare aziendale | l’asilo nido di Ivs Group compie 15 anni

Quest’anno l’asilo nido “I Vispi Sorrisi” di Pedrengo compie 15 anni. È nato come una scommessa e oggi si è trasformato in un esempio di welfare aziendale. In tutti questi anni, ha accolto centinaia di bambini, offrendo un servizio che aiuta le famiglie a conciliare lavoro e famiglia. Un traguardo importante per l’azienda e per i genitori che lo scelgono ogni giorno.

Pedrengo. Ricorre quest’anno il 15° anniversario dell’apertura dell’asilo nido aziendale “ I Vispi Sorrisi ” nella sede di Ivs Group a Pedrengo. L’azienda è tra le più importanti in Europa nel settore del foodservice, in particolare nel mercato dei distributori automatici di bevande e snack. Fondata nel 1972 da Cesare Cerea, la società è stata a tutti gli effetti pioniera del settore del vending in Italia, ma non solo: si tratta di una delle pochissime realtà aziendali nella Bergamasca ad aprire uno spazio all’interno della struttura dedicato ai figli dei dipendenti. Su intuizione di Adriana Cerea, sorella del fondatore, era nata l’idea di offrire un servizio pensato per le donne e mamme impiegate in azienda: per conciliare i due principali aspetti di vita è stato ricavato uno spazio autonomo nella sede produttiva di Pedrengo, con ingresso e aree indipendenti, in cui le mamme lavoratrici potessero portare i figli dai 3 mesi ai 3 anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

