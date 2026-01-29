Rate così l’algoritmo aiuta a prevenire gli infortuni dei calciatori

Un calciatore italiano si infortuna ogni cinque partite. Ora, un algoritmo chiamato “Rate” aiuta a prevedere e prevenire gli infortuni. Philips ha avviato una sperimentazione con il club olandese PVS Eindhoven, uno dei più antichi e prestigiosi d’Europa, per testare questa tecnologia. L’obiettivo è ridurre i casi di infortunio, sfruttando l’intelligenza artificiale e i dati raccolti sul campo.

In Italia un calciatore delle squadre piu' importanti si infortuna in media una partita ogni cinque. Uno scenario che potrebbe cambiare grazie all'intelligenza artificiale come dimostra la sperimentazione avviata da Philips, leader globale nell'health technology, con il PVS Eindhoven, uno dei piu' forti e storici club europei, nato nel 1913 come squadra per gli impiegati proprio di Philips. Grazie alla tecnologia Rapid Analysis of Threat Exposure (RATE), applicata per la prima volta in un contesto sportivo d'élite, le due aziende intendono analizzare come l'intelligenza artificiale possa contribuire non solo a prevenire infortuni e infezioni ma anche a migliorare le prestazioni e ottimizzare il recupero.

