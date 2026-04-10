Aquaman e il regno perduto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Aquaman e il regno perduto: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Aquaman e il regno perduto (Aquaman and the Lost Kingdom), film del 2023, diretto e co-prodotto da James Wan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Diversi anni dopo essere diventato re di Atlantide, Arthur Curry ha sposato Mera e ha avuto un figlio, Arthur Jr., dividendo la sua vita tra terra e mare per impedire nuove guerre, ma il ruolo di sovrano gli appare noioso, al contrario di combattere pirati e criminali. Nel frattempo, il perfido pirata David Kane, alias Black Manta, continua a cercare vendetta contro Arthur per la morte di suo padre Jesse, lavorando con il brillante biologo marino Stephen Shin per trovare artefatti di Atlantide con un esercito di mercenari. 🔗 Leggi su Tpi.it

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