Asterix & Obelix – Il regno di mezzo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo è il nuovo film del 2023 diretto da Guillaume Canet, ambientato in Cina. In questa scheda troverai una sintesi della trama, il cast principale e le informazioni su come e quando seguirlo in televisione, in particolare l’appuntamento di stasera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Un approfondimento utile per conoscere tutte le caratteristiche di questa produzione.

Asterix & Obelix – Il regno di mezzo: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Asterix & Obelix – Il regno di mezzo (Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu), film del 2023 diretto da Guillaume Canet. È il quinto film in live action ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ambientato intorno al 50 a.C., il film vede i due Galli Asterix e Obelix impegnati a rispondere alla richiesta di aiuto della principessa Fu Yi, l’unica figlia dell’imperatrice della Cina, che è stata imprigionata a causa di un colpo di stato del principe traditore Deng Tsin Quin ma che, grazie all’aiuto del mercante fenicio Graindemaïs e della guerriera Tat Han, è riuscita a fuggire dalla prigionia e a raggiungere la Gallia, dove sapeva risiedere guerrieri dalla forza sovrumana. 🔗 Leggi su Tpi.it

