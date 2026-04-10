Apre la nuova cantina alle Tenute del Cabreo

È stata inaugurata la nuova cantina presso le Tenute del Cabreo, parte delle proprietà di Ambrogio e Giovanni Folonari. L’apertura segna un ampliamento delle strutture dedicate alla produzione vinicola, con un’area più grande e moderna rispetto alle precedenti. La cantina rappresenta un investimento concreto in capacità e tecnologia, senza però alterare le caratteristiche storiche e qualitative del territorio. La novità si inserisce nel calendario delle iniziative previste per il 2026.

Non si limitano alle bottiglie, le grandi novità targate 2026 in casa Ambrogio e Giovanni Folonari. C’è anche qualcosa di più. strutturato fisicamente. "Sì, la nuova cantina delle Tenute del Cabreo, alla fattoria di Zano, su una bellissima collina poco sopra Greve in Chianti, a pochi metri dai nostri due Relais di Charme, Il Borgo del Cabreo e La Pietra", ammette Giovanni Folonari "Fu costruita da mio nonno – aggiunge – negli anni Settanta del secolo scorso, sarà inaugurata a maggio. All’interno è completamente rifatta". Una cantina modernissima, tecnologica, che tuttavia conserva un grande gusto estetico nella scelta dei materiali, delle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apre la nuova cantina alle Tenute del Cabreo La cantina Todini selezionata come ambassador del made in Italy alle olimpiadiCI SONO vini che nascono per accompagnare una cena e vini che diventano un simbolo di diplomazia culturale, portandosi dietro il territorio dove... Mondadori Store apre una nuova libreria alle porte del centro storico di Benevento Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Temi più discussi: Apre la nuova cantina alle Tenute del Cabreo; Verrà inaugurata a maggio la nuova cantina delle Tenute del Cabreo; Il Chianti Classico punta su Vinitaly (12 - 15 aprile). Verrà inaugurata a maggio la nuova cantina delle Tenute del CabreoGreve in Chianti, 7 aprile 2026 – Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute chiude il 2025 con un fatturato di oltre 10 milioni di Euro. Il risultato positivo, sostanzialmente stabile rispetto a quello del ... nove.firenze.it Folonari, 40 anni Supertuscan Cabreo nuova cantina nel 2026La Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute celebra le 40 vendemmie di Cabreo Il Borgo Toscana Igt, tra i primi Supertuscan della storia, nato dall'intuizione delle potenzialità del blend Sangiovese, ... ansa.it 4° CIRCUITO TENUTE FOLONARI WINE CHALENGE - RACE TO CABREO 2026 - TROFEO LA FUGA BRUNELLO DI MONTALCINO 18 buche, stableford, hcp. tre categorie playing hcp: 0/16; 17/26; 27/36. Premi: 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° lad - facebook.com facebook