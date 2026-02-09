La cantina Todini si prepara a rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi, diventando ambasciatrice del made in Italy nel mondo del vino. Non si tratta solo di una questione di bottiglie, ma di portare con sé un pezzo di territorio, tradizione e cultura italiana in un evento globale. La scelta di questa cantina testimonia quanto il vino possa essere uno strumento di diplomazia culturale, andando oltre il semplice gusto, e diventando simbolo di identità e storia italiana.

CI SONO vini che nascono per accompagnare una cena e vini che diventano un simbolo di diplomazia culturale, portandosi dietro il territorio dove nascono, la storia di quell’etichetta, il ‘savoir faire’ italiano, in una parola la loro unicità. È il caso del rosso Rubro della Cantina Todini, ambassador del made in Italy alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: è stato selezionato tra le 26 eccellenze enologiche – l’unica, peraltro, umbra – presenti nella Carta dei vini di MUSA, l’hospitality house allestita a Casa Italia alla Triennale a Milano, alla Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo e Acquagranda a Livigno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La cantina Todini selezionata come ambassador del made in Italy alle olimpiadi

Approfondimenti su Todini Vini

Il vino umbro scelto come ambasciatore alle Olimpiadi di Milano-Cortina sarà il Rubro prodotto dalla Cantina Todini.

La presentazione dei 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia mette in luce la varietà e la qualità delle produzioni vinicole italiane, riflettendo la biodiversità dei principali territori del Paese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Todini Vini

Argomenti discussi: La cantina Todini selezionata come ambassador del made in Italy alle olimpiadi; Il vino umbro ambasciatore alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il Rubro della Cantina Todini racconta le nostre eccellenze; Milano-Cortina, un po' di Umbria alle Olimpiadi; Il vino umbro ambasciatore alle Olimpiadi Milano-Cortina Il Rubro della Cantina Todini racconta le nostre eccellenze.

Il vino umbro ambasciatore alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il Rubro della Cantina Todini racconta le nostre eccellenzeQuesta etichetta unisce eleganza e tradizione. Dalle nostre vigne ad un palcoscenico internazionale ... msn.com

Cantina Todini La star è il libro di Simone PerottiCantina Todini La star è il libro di Simone Perotti La Cantina Todini ha ospitato la presentazione del libro di Simone Perotti, Il quoziente umano, ispirato alla vita di Alberto Luca Recchi. lanazione.it

Dalle colline di Todi a Casa Italia. Il Rubro di Cantina Todini è l’unica etichetta umbra selezionata per Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un vino che racconta il nostro territorio, la nostra identità e il lega facebook