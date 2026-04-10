Appalti per il restyling del tribunale di Genova | chiesto il processo per quattro

La procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio di cinque persone coinvolte in un’indagine sugli appalti relativi al restyling del tribunale locale. L’inchiesta si concentra su presunte irregolarità nelle procedure di affidamento e sui costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione. Quattro di queste persone sono state chiamate a processo, mentre una riguarda altre ipotesi di reato. La decisione ora passa al giudice competente.

La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti per il restyling del palazzo di giustizia del capoluogo ligure. L’udienza preliminare è stata fissata per il 17 giugno. Le accuse contestate a vario titolo sono truffa e falso.Secondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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