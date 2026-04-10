La Guardia di Finanza ha programmato quindici interrogatori preventivi nell’ambito di un’indagine riguardante appalti pubblici e accuse di corruzione a Sorrento. L’operazione si concentra su presunte irregolarità legate alla gestione di contratti pubblici e coinvolge diverse persone. I controlli si inseriscono in un’indagine più ampia avviata recentemente e mirano a chiarire eventuali illeciti nelle procedure di assegnazione degli appalti.

Tempo di lettura: 2 minuti Compie un ulteriore passo in avanti l’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata sui casi di corruzione al Comune di Sorrento: il gip su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha chiesto alla Guardia di Finanza di notificare 15 inviti a rendere un interrogatorio preventivo nei riguardi di altrettanti indagati a cui si contestano a vario titolo i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente, commessi in relazione a un serie di appalti e concorsi pubblici espletati tra il 2022 e il 2024. Si tratta-. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti e corruzione a Sorrento, programmati 15 interrogatori preventivi

'Sistema Sorrento', corruzione e turbata libertà degli incanti: gli appalti sotto esame e le aziende coinvolteIl Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha...

Indagine della polizia su spaccio di cocaina: interrogatori preventivi per 17BRINDISI - Tra ieri e oggi, giovedì 22 gennaio 2026, in 17 sono comparsi davanti al gip del tribunale di Brindisi per sostenere gli interrogatori...

Temi più discussi: Crotone, corruzione in appalti pubblici: perquisizioni in uffici Provincia e Comune; Crotone, perquisizioni in Comune e Provincia: 20 indagati per corruzione in appalti pubblici; Appalti pilotati e corruzione, l'ex vicesindaco di Torricella in silenzio davanti al gip; Appalti della Provincia di Crotone, indagato per corruzione ex vicepresidente.

Sorrento - Appalti e concorsi pubblici, 15 inviti a comparireNuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata su presunte irregolarità nella gestione di appalti e concorsi pubblici al Comune di Sorrento. Nella giornata odierna, l ... stabiachannel.it

Terremoto a Sorrento, appalti truccati e concorsi pilotati: 15 nuovi indagati. Sequestrati 115mila euro in contanti e spuntano le Panchine SmartNuovo capitolo nell'inchiesta Sorrento. La Procura notifica 15 inviti a interrogatorio per dirigenti, funzionari e imprenditori. ilgazzettinovesuviano.com

Tensione in Senato dopo le parole di Malan (FdI) su Scarpinato (M5s) riguardo l'inchiesta mafia-appalti. La replica: "Menzogna" - facebook.com facebook