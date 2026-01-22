Indagine della polizia su spaccio di cocaina | interrogatori preventivi per 17

Tra ieri e oggi, 22 gennaio 2026, a Brindisi si sono svolti gli interrogatori preventivi davanti al gip del tribunale, coinvolgendo 17 persone nell’ambito di un’indagine della polizia sul traffico di cocaina. Le audizioni rappresentano un passo importante nelle attività investigative, che mirano a fare chiarezza sui presunti collegamenti e sull’organizzazione dell’attività di spaccio nella zona.

