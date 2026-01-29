Sicilia via libera al bando da 3 milioni per l' editoria | focus su occupazione e testate emergenti

La Sicilia apre a un nuovo bando da tre milioni di euro per sostenere l’editoria. Il governo regionale ha dato il via libera, puntando a rafforzare le testate emergenti e a creare più posti di lavoro nel settore. Ora, editori e giornalisti attendono i dettagli su come partecipare.

Il governo regionale ha dato ufficialmente il via libera a un nuovo bando da 3 milioni di euro destinato al sostegno dell’editoria cartacea, digitale e radiotelevisiva. La misura, approvata dalla giunta su proposta del presidente Renato Schifani e predisposta dall'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, punta a stabilizzare il settore e favorire nuove assunzioni nel comparto dell’informazione. Un sostegno al pluralismo e alla democrazia Il presidente Schifani ha sottolineato la centralità del settore, definendolo fondamentale per la vita democratica e la trasparenza, specialmente durante le emergenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

