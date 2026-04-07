lotta al bullismo carabinieri tra i banchi

Nella sede di Porto Sant’Elpidio del polo Urbani si è svolto un incontro dedicato alla lotta al bullismo, con la partecipazione del Capitano del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fermo. Durante l’evento si è discusso di responsabilità in ambito digitale e di rispetto tra studenti e adulti, coinvolgendo studenti e insegnanti in un confronto diretto. La riunione ha visto anche un intervento di rappresentanti delle forze dell’ordine.

La sede di Porto Sant’Elpidio del polo Urbani ha accolto un momento di confronto con la partecipazione del Capitano Massimiliano Del Moro alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fermo che ha condotto una riflessione condivisa sulla responsabilità digitale e sul rispetto reciproco. Un incontro formativo dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi dell’Urbani che si è inserito nel più ampio progetto di educazione alla legalità promosso dall’Istituto superiore per sensibilizzare le giovani generazioni sulle implicazioni etiche e giuridiche delle condotte tenute, sia nella quotidianità che negli spazi virtuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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