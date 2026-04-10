Anziana violentata a Pistoia l' imputato torna in libertà per un vizio di forma

Un uomo accusato di aver violentato una donna di 74 anni a Pistoia lo scorso giugno è stato rimesso in libertà. Era detenuto in carcere come imputato, ma la sua posizione è stata modificata a causa di un errore procedurale. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto l’aggressione della signora, avvenuta nella città toscana. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno rilevato il problema tecnico nel procedimento.

In carcere da imputato per lo stupro di una 74enne, avvenuto a Pistoia lo scorso giugno, è tornato libero per un vizio di forma. Mentre il processo a carico di un 22enne del Mali è iniziato nei giorni scorsi a Pistoia, come riporta l’edizione locale de La Nazione, il Tribunale del Riesame ha disposto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Luca Gaspari lo scorso luglio, in quanto il documento non è mai stato tradotto nella lingua dell’imputato, il francese. La questione era stata sollevata dall’avvocato Marco Tafi, che difende il giovane. Il legale dell’anziana vittima, l'avvocato Sandra Tornatore... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Anziana violentata a Pistoia, l'imputato torna in libertà per un vizio di forma Vizio formale in querela: prosciolto imputato accusato di truffa a un’anzianaQuesta mattina, dinanzi al Tribunale di Larino, si è concluso il processo che vedeva come imputato un cittadino bulgaro residente a Carife, accusato... L’ombra del vizio di forma: la soppressione dei Templari fu illegittima?SALISBURGO (Austria) – Sette secoli dopo il rogo di Jacques de Molay, la fine dell’Ordine del Tempio torna nell’occhio del ciclone, ma questa volta... Temi più discussi: Anziana violentata da uno straniero, stupratore scarcerato per un errore burocratico: L’ordinanza non era tradotta in francese; Anziana violentata a Pistoia, l’imputato torna in libertà per un vizio di forma – Il motivo; La 70enne violentata nell’androne di casa: Mi ha chiesto dei soldi, poi l’incubo. Ora ho paura, la mia vita è stravolta; Pistoia, anziana stuprata in casa da un maliano. Schiaffo della giustizia: perché è già libero | Libero Quotidiano.it. Pistoia, anziana violentata in casa: l’aggressore libero per un errore di traduzioneA Pistoia un vizio procedurale ha portato alla scarcerazione dell’uomo accusato di aver violentato una donna di settant’anni. La decisione è arrivata pochi ... thesocialpost.it Anziana violentata a Pistoia, l'imputato torna in libertà per un vizio di formaAnnullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché non tradotta nella sua lingua ... msn.com Anziana violentata, l’imputato torna in libertà per un documento non tradotto - facebook.com facebook Lo #stupratore scarcerato per un errore: "L'ordinanza non era tradotta" L'anziana donna era stata violentata da un 22enne del #Mali dentro casa sua Il fatto risale allo scorso giugno a #Pistoia: un 22enne si era presentato sulla porta di casa di una donna per c x.com