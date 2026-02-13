Vizio formale in querela | prosciolto imputato accusato di truffa a un’anziana

Oggi al Tribunale di Larino, il processo contro un uomo bulgaro residente a Carife si è chiuso con un proscioglimento. La causa è un’accusa di truffa che avrebbe coinvolto una donna anziana, ma il giudice ha deciso di assolvere l’imputato per un vizio formale nella querela. La vicenda aveva attirato l’attenzione dei vicini, preoccupati per la presunta truffa ai danni di una pensionata.

Questa mattina, dinanzi al Tribunale di Larino, si è concluso il processo che vedeva come imputato un cittadino bulgaro residente a Carife, accusato di truffa ai danni di un'anziana signora. L'uomo era accusato di aver ricevuto il pagamento per l'acquisto di pellet destinati a un riscaldamento per stufa, senza però mai consegnare il materiale promesso. Secondo l'impianto accusatorio, l'imputato avrebbe indotto la vittima a versare una somma di denaro tramite una carta Postepay, con la promessa di recapitare dei pellet per stufa. La consegna non avvenne mai, ma il pagamento fu regolarmente incassato.

