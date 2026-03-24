L’ombra del vizio di forma | la soppressione dei Templari fu illegittima?

SALISBURGO (Austria) – Sette secoli dopo il rogo di Jacques de Molay, la fine dell’Ordine del Tempio torna nell’occhio del ciclone, ma questa volta non per una scoperta archeologica, bensì per un presunto “errore procedurale” che potrebbe riscrivere la storia giuridica della Chiesa. Una nuova ricerca della facoltà di Diritto Canonico dell’Università di Salisburgo scuote le fondamenta della bolla di soppressione del 1312, sostenendo che l’atto di Papa Clemente V fosse, tecnicamente, nullo. Il nodo della “Via di Provvedimento”. Il cuore della tesi risiede nell’analisi testuale della bolla “Vox in excelso” (22 marzo 1312). In essa, il Pontefice... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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