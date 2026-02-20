Italia tra le ultime piogge e l' anticiclone che porta il caldo | arriva l' anticipo di primavera

L'Italia ha vissuto settimane di piogge intense e freddo, ma ora l’anticiclone porta il primo caldo della stagione. Le temperature salgono in molte zone e le giornate si allungano. Tuttavia, il meteo resta variabile, con piogge e neve ancora possibili sull’Appennino e al Sud. Le previsioni indicano che il clima mite si farà sentire soprattutto sulle regioni del Nord e lungo la costa tirrenica. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolverà il tempo, con il sole che si farà strada tra nuvole e rovesci.

Nelle prossime ore sull'Italia ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud con possibili nevicate lungo l'Appennino. Nel corso del weekend l'alta pressione porterà tra sabato e domenica tempo stabile con temperature sopra media anche di 4-5 gradi, specie al Centro-Nord. L'ultima settimana di febbraio non dovrebbe vedere sostanziali variazioni con un robusto anticiclone che si imporrà su mezza Europa portando tempo asciutto e temperature anche di 8-10 gradi sopra media, specie su Francia, Isole Britanniche e Germania. Un anticipo di primavera dunque che secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano potrebbe durare anche nei prossimi giorni di marzo quando il getto polare sarà piuttosto teso e alto con conseguente espansione dell'alta pressione da ovest verso est.