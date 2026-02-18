Anticiclone delle Azzorre porta primavera e caldo sull' Italia temperature in rialzo sfioreranno i 20°C

Da virgilio.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticiclone delle Azzorre si sposta sull’Italia, portando un’ondata di caldo e giornate soleggiate. La causa è la sua espansione verso l’Europa occidentale, che fa salire le temperature e mantiene il cielo limpido. Nel weekend, le città si riempiranno di luce e si toccheranno i 20°C, offrendo un’anteprima di primavera.

Il weekend sarà caratterizzato da un assaggio di primavera grazie all’arrivo in Italia dell’anticiclone delle Azzorre. Previsto tanto sole, cielo sereno e un consistente rialzo delle temperature, in particolare nella giornata di domenica 22 febbraio, con punte fino a 20 °C. Qualche perturbazione ancora giovedì 19 febbraio e venerdì 20 febbraio. Le previsioni per il 19 e il 20 febbraio L'anticiclone delle Azzorre nel weekend Cos'è l'anticiclone delle Azzorre e perché è diverso da quello africano Le previsioni per il 19 e il 20 febbraio Le perturbazioni atlantiche, che dal 17 febbraio hanno portato rovesci e instabilità sull’Italia, proseguono anche nelle giornate di giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

