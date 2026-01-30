Questa mattina al Sant’Agostino si tiene il convegno “Prevenire la violenza: i rischi ignorati”. Esperti si confrontano sui pericoli spesso trascurati, in una discussione che ha già acceso le polemiche. La minoranza critica il patrocinio del Comune e i contenuti considerati revisionisti. L’evento inizia alle 9,45 e proseguirà fino alle 13,45.

Preceduto da aspre polemiche a causa dei contenuti definiti "revisionisti" e del patrocinio del Comune criticato dalla minoranza, il convegno " Prevenire la violenza: i rischi ignorati " sarà protagonista domattina al Sant’Agostino dalle 9,45 alle 13,45. L’evento è promosso da Fratelli d’Italia e sarà preceduto dai saluti istituzionali del sindaco Alberto Giovannetti, il vice Sindaco e assessore all’istruzione Francesca Bresciani e gli esponenti di FdI Vittorio Fantozzi dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale, Riccardo Zucconi, segretario presidenza della Camera e presidente del comitato di condotta etica dei deputati, e l’europarlamentare Francesco Torselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Convegno sulla violenza. Esperti a confronto sui rischi spesso ignorati

Approfondimenti su Violenza Convegno

Il convegno “Una Rete che riflette sui rischi di vittimizzazione secondaria” si svolgerà il 12 dicembre 2025 presso Palazzo Blu a Pisa.

Giovedì mattina, presso l’Ipsia Milani di Fabriano, si è svolto un confronto tra 50 studenti e i carabinieri locali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Violenza Convegno

Argomenti discussi: Femminicidio e narcisismo patologico: un convegno promosso da terziario donna di Confcommercio Palermo; Violenza invisibile. A Nuoro un convegno per contrastare le droghe da stupro.

Femminicidio e narcisismo patologico: il 22 gennaio esperti a confronto nel convegno promosso da Terziario Donna PalermoFemminicidio e narcisismo patologico, una grave emergenza sociale e culturale che richiede risposte concrete alle quali Confcommercio sta lavorando in sinergia con le istituzioni pubbliche. Per approf ... blogsicilia.it

Sassari, Ecm: violenza di genere, inquadramento clinico e forensePrima edizione del convegno sulla violenza di genere, organizzato dall’OMCEO di Sassari, VIOLENZA DI GENERE, INQUADRAMENTO CLINICO E FORENSE, con inquadramento multidisciplinare, sia da un punto di ... mediterranews.org

Disagio giovanile tra violenza e ritiro sociale. Di questo si è parlato in un convegno a Costa Volpino, dove gli esperti inchiodano gli adulti alle loro responsabilità. La prima è ascoltare i ragazzi - facebook.com facebook

Mattarella: Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale,per i germi della discriminazione,per l’antisemitismo che affiora ancora pericolosamente,per coloro che predicano la violenza,per chi coltiva ideologie di oppressione,di sopraffazione,p x.com